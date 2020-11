La Viterbese ospita il Foggia, i tifosi: “Fuori le palle”

Sport - Calcio - Serie C - La settimana di contestazioni è terminata con un incontro tra supporter e squadra e l'affissione di uno striscione al Rocchi - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “Fuori le palle o fuori dalle palle”.

Lo striscione appeso dai tifosi al Rocchi lascia poco spazio all’immaginazione dei calciatori della Viterbese.

Il momento è difficile e la settimana è stata ricca di contestazioni tra lo stadio e il ritiro della squadra, raggiunta dai supporter per un duro faccia a faccia in cui è stato chiesto il massimo impegno.

A Taurino, arrivato sulla panchina dei laziali da meno di due settimane, il compito di mandare in campo una formazione motivata e in grado di reggere la pressione, con l’obiettivo di tornare a far punti tra le mura amiche.

A fare visita ai leoni il Foggia di Marchionni, tra i protagonisti della prima Juventus post-Calciopoli e alla prima esperienza da capo allenatore dopo i due anni da secondo alla Carrarese.

Dopo un inizio da brivido con una vittoria e quattro sconfitte di fila, i rossoneri hanno ottenuto sei risultati utili nelle ultime sette gare giocate e nonostante l’enorme distanza dalla Ternana puntano ai piani alti della classifica.

Oggi non ci sarà Curcio, fermo per squalifica così come Bezziccheri per la Viterbese, che sarà sostituito da uno tra Simonelli e Sibilia: se giocherà il primo sarà 3-4-1-2, se avrà la meglio il secondo sarà 3-5-2. Per il resto la formazione laziale è cosa fatta con difesa e attacco senza variazioni rispetto a domenica e De Falco in cabina di regia. Sugli esterni in campo due tra Falbo, Urso, Galardi e Bianchi.

Il fischio d’inizio è programmato per le 15 sotto la direzione di Emanuele Frascaro di Firenze. L’arbitro sarà assistito da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno più il quarto ufficiale Domenico Mirabella di Napoli.

Viterbese – Foggia

probabili formazioni

VITERBESE (3-4-1-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea, De Falco, Falbo; Simonelli; Rossi, Tounkara.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Bensaja, Markic, Calì, Ricci, De Santis, E. Menghi, Urso, Galardi, Zanon, Macrì, M. Menghi, Scalera.

Allenatore: Roberto Taurino.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Del Prete, Anelli, Gavazzi; Kalombo, Rocca, Vitale, Salvi, Di Jenno; D’Andrea, Baldè.

Panchina: Vitali, Galeotafiore, Dell’Agnello, Germinio, Garibaldi, Garofalo, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Regoli.

Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze.

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno.

Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli.

Serie C – girone C

13esima giornata

domenica 29 novembre

Vibonese – Ternana (sabato)

Avellino – Catania

Bari – Catanzaro

Palermo – Monopoli

V. Francavilla – Teramo

Viterbese – Foggia

Cavese – Casertana

Juve Stabia – Paganese

Bisceglie – Potenza

Riposa: Turris

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 30 12 9 3 0 31:6 25 Bari 23 11 7 2 2 23:11 12 Teramo 23 11 7 2 2 14:7 7 Turris 20 12 5 5 2 15:14 1 Catanzaro 19 11 5 4 2 13:12 1 Juve Stabia 17 12 5 2 5 11:10 1 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Foggia 15 12 4 3 5 13:15 -2 Vibonese 13 10 3 4 3 13:12 1 Monopoli 13 10 3 4 3 9:10 -1 Catania (-2) 13 10 4 3 3 9:11 -2 Palermo 12 10 3 4 3 8:11 -3 Paganese 11 12 2 5 5 11:16 -5 V. Francavilla 10 12 2 4 6 13:17 -4 Bisceglie 9 8 2 3 3 8:8 0 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Viterbese 7 10 1 4 5 7:13 -6 Casertana 6 9 1 3 5 11:19 -8 Cavese 5 11 1 2 8 8:21 -13

29 novembre, 2020