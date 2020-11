La Viterbese ritrova Palermo ma non la vittoria

Sport - Calcio - Serie C - Il numero 10 torna in campo dopo più di un anno ma la squadra laziale non riesce a prevalere sulla Paganese, che vince grazie a un calcio di rigore

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbese – Paganese 0-1 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, De Santis; Falbo, Salandria (dal 18 s.t. Galardi), De Falco, Palermo (dal 35′ s.t. Calì), Bezziccheri; Tounkara, Rossi.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Markic, Ricci, E. Menghi, Macrì, Scalera, Besea.

Allenatore: Gabriele Baldassarri (Agenore Maurizi in isolamento).

PAGANESE (3-5-2): Bovenzi; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Carotenuto (dal 27′ s.t. Mattia), Onescu, Bonavolontà (dal 38′ s.t. Bramati), Gaeta, Squillace; Scarpa, Guadagni (dal 45’+1 s.t. Costagliola).

Panchina: Fasan, Esposito, Perazzolo, Di Palma, Cigagna, Crisciuolo.

Allenatore: Alessandro Erra.

MARCATORI: 31′ s.t. Guadagni (P).

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento.

Assistenti: Stefano Galimberti e Glauco Zanellati di Seregno.

Quarto ufficiale: Raimondo Borriello di Arezzo.

La notizia positiva è il rientro di Palermo. Quella negativa è la quarta sconfitta in sette gare.

Contro la Paganese la Viterbese ritrova il suo numero 10 ma non la vittoria: al Rocchi finisce 1-0 per gli azzurri grazie a un calcio di rigore trasformato da Guadagni.

La squadra allenata da Baldassarri, vice di Maurizi colpito dal Covid-19, gioca una gara ordinata e tutto sommato sufficiente ma non riesce a trovare più di un paio di occasioni da rete. Bene il centrocampo ma solo nella parte centrale, con gli esterni poco serviti e logicamente quasi mai pericolosi. Stessa sorte toccata agli attaccanti.

L’undici gialloblù è quello previsto ma Baldassarri lascia Calì in panchina e manda in campo Tounkara, nonostante la condizione precaria mostrata alla vigilia. L’attaccante, dal canto suo, prova subito a ringraziare l’allenatore con una volée da fuori area che dopo neanche un minuto sfiora il palo destro della porta difesa da Bovenzi. La gara la prova a fare la squadra di casa, grazie anche a un centrocampo di qualità che dopo più di un anno ritrova la presenza di Palermo (la sua ultima apparizione in Casertana – Viterbese del 3 novembre 2019). Assieme all’ex Entella ci sono De Falco e Salandria, che come il compagno di squadra si propongono spesso per favorire le giocate dei compagni. Al 7′ Rossi scheggia la traversa con una torsione di testa, al 38′ anche Falbo ci prova di testa e un minuto più tardi sempre l’esterno imbuca in rete, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Il primo tiro in porta della Paganese arriva al 57′ con una conclusione dalla distanza di Gaeta deviata sopra la traversa da Daga, mentre la Viterbese inaugura le sostituzioni con l’inserimento di Galardi per Salandria. Il match va avanti senza particolari sussulti fino al 75′, quando il direttore di gara fischia un rigore per gli ospiti causato da un tocco di mano di Mbende su un tiro dalla distanza. Dal dischetto va Guadagni che spiazza Daga e firma lo 0-1. Un minuto più tardi sempre l’arbitro ammonisce Galardi, abbattuto in area di rigore, per simulazione tra le proteste dei pochi in tribuna. Nel finale attacco pesante per i laziali, con Calì in mezzo a Rossi e Tounkara, ma nessun pericolo per la Paganese che brinda a un successo esterno molto importante. Viterbese ancora a secco di vittorie casalinghe.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

nona giornata

domenica 8 novembre

Cavese – Ternana 0-5 (sabato)

Avellino – Catanzaro 1-3

Viterbese – Paganese 0-1

Vibonese – Foggia (rinviata)

Bari – Juve Stabia

Bisceglie – Monopoli (rinviata)

Turris – Potenza

V. Francavilla – Casertana

Palermo – Catania (lunedì)

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 21 9 6 3 0 24:5 19 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Bari 14 7 4 2 1 14:7 7 Avellino 14 7 4 2 1 11:7 4 Turris 14 7 4 2 1 11:9 2 Juve Stabia 13 8 4 1 3 7:5 2 Catanzaro 12 8 3 3 2 9:10 -1 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Paganese 9 9 2 3 4 8:12 -4 V. Francavilla 8 8 2 2 4 10:11 -1 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 8 1 3 4 6:10 -4 Potenza 6 7 1 3 3 10:15 -5 Cavese 5 9 1 2 6 7:18 -11 Casertana 3 7 0 3 4 8:16 -8 Palermo 2 5 0 2 3 2:7 -5

Condividi la notizia:











8 novembre, 2020