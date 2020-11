La Viterbese torna in campo dopo lo stop forzato

Sport - Calcio - Serie C - Saltata la trasferta di Palermo per Covid-19, la squadra di Maurizi trova la Paganese - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Tra infortuni e Covid-19 la Viterbese è dimezzata e la Paganese poco ci manca. Il clima interno, nei due club, non è di certo dei migliori ma il campionato deve andare avanti comunque.

Dopo una settimana di stop forzato per il focolaio nel Palermo i gialloblù tornano in campo e ospitano la squadra campana, che condivide con loro la 13esima piazza in classifica a quota sei punti (al pari anche di Catania e Potenza).

Erra, tecnico degli azzurri, deve fare a meno di Campani, Isufaj, Diop, Mendicino, Benedetti, Cesaretti e Curci. I problemi sono soprattutto in attacco mentre per Maurizi, nuovamente positivo al Coronavirus, si estendono anche agli altri reparti. Tra le assenze principali spicca quella di Baschirotto in difesa che sarà sostituito da De Santis (Markic non è ancora al meglio). A centrocampo possibile rientro di Palermo e in attacco, con Rossi e Tounkara non al meglio, l’unico sicuro di una maglia è Calì.

L’incontro prenderà il via alle 15 sotto la direzione di Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti Stefano Galimberti e Glauco Zanellati di Seregno, quarto ufficiale Raimondo Borriello di Arezzo.

Viterbese – Paganese

probabili formazioni

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, De Santis; Falbo, Salandria, De Falco, Palermo, Bezziccheri; Calì, Rossi.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Bensaja, Markic, Ricci, E. Menghi, Urso, Galardi, Besea, Antezza.

Allenatore: Gabriele Baldassarri (Agenore Maurizi in isolamento).

PAGANESE (3-5-2): Bovenzi; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Mattia, Onescu, Bonavolontà, Gaeta, Squillace; Scarpa, Guadagni.

Panchina: Fasan, Esposito, Bramati, Perazzolo, Carotenuto, Di Palma, Costagliola, Sirignano, Crisciuolo.

Allenatore: Alessandro Erra.

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento.

Assistenti: Stefano Galimberti e Glauco Zanellati di Seregno.

Quarto ufficiale: Raimondo Borriello di Arezzo.

Serie C – girone C

nona giornata

domenica 8 novembre

Cavese – Ternana (sabato)

Avellino – Catanzaro

Turris – Potenza

V. Francavilla – Casertana

Viterbese – Paganese

Vibonese – Foggia

Bari – Juve Stabia

Bisceglie – Monopoli

Palermo – Catania (lunedì)

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 18 8 5 3 0 19:5 14 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Bari 14 7 4 2 1 14:7 7 Avellino 14 6 4 2 0 10:4 6 Turris 14 7 4 2 1 11:9 2 Juve Stabia 13 8 4 1 3 7:5 2 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Catanzaro 9 7 2 3 2 6:9 -3 V. Francavilla 8 8 2 2 4 10:11 -1 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 7 1 3 3 6:9 -3 Potenza 6 7 1 3 3 10:15 -5 Paganese 6 8 1 3 4 7:12 -5 Cavese 5 8 1 2 5 7:13 -6 Casertana 3 7 0 3 4 8:16 -8 Palermo 2 5 0 2 3 2:7 -5

