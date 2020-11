Viterbo - Comune - Massimo Erbetti (M5s) e le bollette idriche comunali per impianti sportivi, i conti non gli tornano

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Per l’acqua bollette passate da 26mila a 130mila euro”. In un anno. A Massimo Erbetti (M5s) i conti non tornano.

Si tratta dei canoni che nel bilancio comunale sono alla voce altri impianti sportivi e dal 2019 al 2020 c’è stato un bel salto in avanti.

“Per altri impianti – spiega Erbetti – siamo passati da 26.100 euro lo scorso anno ai 130mila attuali. Più di centomila euro. Non capisco”.

Pure l’assessore al Bilancio Enrico Maria Contardo ha qualche dubbio. In consiglio comunale fa sapere che controllerà con i dirigenti. Se c’è qualche rubinetto eventualmente da chiudere.

Sul fronte idrico, non è l’unico dubbio di Erbetti. Il comune fa acqua pure per la piscina. Anche se non si parla di acqua.

“Nei sei mesi di gestione Fin – continua il consigliere M5s – nel 2019 ci sono in uscita 236mila euro e quest’anno 200mila. Ho fatto due conti, in pratica sono 22mila euro al mese, sia per lo scorso che per l’anno in corso. Ma nel 2019 erano stati stanziati ulteriori 80mila euro. Che stavolta non ci sono”. Sul perché si saprà.

C’è anche la bolletta idrica dell’impianto natatorio comunale. “Per le utenze dell’acqua erano diecimila euro nel 2019 e sono 50mila quest’anno”.

Differenze che tornano spostandosi dal nuoto al calcio. “Per il campo sportivo – continua Erbetti – che immagino sia il Rocchi, nel 2019 la spesa è stata di 76mila euro e quest’anno 50mila. Con una differenza di 26mila euro”. Almeno in questo caso, soldi in meno in uscita.

Condividi la notizia:











19 novembre, 2020