Ladri in azione a scuola, rubati una decina di computer

Civita Castellana - Forzata la porta sul retro dell'istituto Alighieri - Sul caso indagano i carabinieri

Civita Castellana – Ladri nella scuola media di Civita, rubati una decina di computer.

All’inizia della settimana delle persone sono riuscite ad entrare nella scuola media Dante Alighieri portandosi via circa dieci pc.

I ladri avrebbero fatto irruzione dalla porta sul retro dell’istituto, forzandola con alcuni arnesi da scasso.

Ad accorgersi del furto, il giorno successivo, il personale non docente che si occupa della manutenzione della scuola e che ha immediatamente chiamato i carabinieri.

Per riuscire a portare via dieci i computer, i ladri hanno agito almeno in due. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

28 novembre, 2020