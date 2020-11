Tribunale - Ha provato a fare il "colpo grosso" rubando una bici elettrica del valore di 1700 euro

Viterbo – (sil.co.) – Ladro di biciclette condannato a un anno di carcere e 300 euro di multa. Era stato arrestato dalla polizia alla fine di settembre di tre anni fa dopo che aveva rubato una costosa bicicletta elettrica del valore di 1700 euro.

L’imputato, difeso dall’avvocato luigi Mancini, è stato processato venerdì dal giudice Gaetano Mautone che gli ha inflitto la condanna a dodici mesi di reclusione in primo grado.

Il furto risale alla mattina del 28 settembre 2017. Protagonista un uomo dell’est europeo. L’imputato avrebbe rubato una bici elettrica del valore di circa 1700 euro a Viterbo, riuscendo sulle prime a farla franca. Ma le vittime sporsero denuncia in questura e il malvivente fu poi rintracciato a tempo di record dalla squadra mobile, nel giro di dodici ore dalla querela.

Grazie a un’immediata ricerca per le vie della città, gli investigatori sono riusciti a individuare il luogo dove era custodita la bicicletta, arrestando il ladro. La preziosa bici elettrica, per la cronaca, non è stata posta sotto sequestro come prova di reato ed è stata immediatamente restituita ai proprietari.

29 novembre, 2020