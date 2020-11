Bolzano - Il presidente Arno Kompatscher firmerà l'ordinanza nelle prossime ore

Bolzano – Tutto l’Alto Adige diventa zona rossa.

“L’andamento epidemiologico con i numeri in costante crescita e il sempre maggior numero di comuni dichiarati zona rossa lo impongono. È inutile ormai applicare due provvedimenti diversi”, dice all’Ansa il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. L’ordinanza verrà firmata nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi la giunta altoatesina aveva dichiarato “zona rossa” solo alcuni comuni della provincia autonoma di Bolzano, per i quali erano state previste delle misure più restrittive. Visto però il forte aumento dei casi è stato deciso di estendere la zona rossa all’intero Alto Adige.

Come per le altre zone rosse del paese, gli spostamenti in Alto Adige tra i comuni saranno concessi solo per motivi di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili.

8 novembre, 2020