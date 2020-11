“L’amministrazione ha già avviato il percorso per la creazione e l’installazione di una panchina rossa”

Viterbo - Lo fanno le assessore Sberna e Allegrini che hanno lavorato alla realizzazione di questo obiettivo da presentare alla città il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la nota in risposta al comunicato sulla panchina rossa.

L’amministrazione comunale ha già avviato il percorso per la creazione e l’installazione di una panchina Rossa nella città di Viterbo anche in ottemperanza ad un richiesta di censimento ricevuta nelle scorse settimane dall’assessorato alle pari opportunità della Regione Lazio. Lo fanno gli assessori Sberna ed Allegrini che hanno lavorato alla realizzazione di questo obiettivo da presentare alla città nella giornata di domani, 25 novembre, giornata nella quale ricordiamo ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

E’ stata infatti già approvata in giunta una delibera di indirizzo a tal proposito a firma dell’assessore Sberna: “Una iniziativa di sensibilizzazione che va ad aggiungersi a quelle già in essere sul territorio comunale e ai servizi integrati e ha la funzione educativa di mantenere alta l’attenzione ogni giorno su questo tema. – afferma l’assessore ai servizi sociali – abbiamo infatti lavorato alla realizzazione di questa iniziativa che abbiamo già in animo di estendere prossimamente alle frazioni della città regalando altre panchine rosse in modo da moltiplicare il messaggio educativo su tutto il territorio comunale”.

“La panchina rossa quindi è già pronta, sarà presentata nella giornata di domani alla presenza del Sindaco ed esposta per tutto il giorno a piazza del plebiscito – dichiara l’assessore Allegrini – in attesa di essere poi collocata in un parco pubblico della città che verrà annunciato domani”.

24 novembre, 2020