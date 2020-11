“Lanciamo l’idea dell’acquisto a grosse organizzazioni tipo Mediaset che vivono di immagini e scrittura…”

Lettere - Cultura - L'appello di Renato Petroselli per la salvaguardia della Torre di Chia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Carissimi tutti, sapete che leggo con molto piacere la vostra testata per cui, sono sempre stimolato da cittadino della Tuscia, al pensiero di sviluppo del nostro amato territorio intriso di bellezza armonica e ricco di vicende culturali di molti personaggi che hanno reso con la loro “sapienza e pensieri” meno incolti generazioni di cittadini, stimolati dalle forme spressive delle arti.

Sapete conoscendo il mio passato, che sono stato sempre affascinato dell’arte visiva e non solo… da qui il mio appello, per sfruttare a benificio di tutto il comprensorio di un territorio che da molti anni, ha contribuito allo sviluppo del “sistema cinema”, vedi anche l’inventore cittadino di Orte, e altri che a Soriano, Vitorchiano, Civita di Bagnoregio, Viterbo etc. hanno sviluppato i loro sogni, attraverso immagini.

Tutti sanno che racconta più un’immagine che non mille e più parole, non nel caso del grande Pasolini che nel luogo ameno di Chia ha avuto piacevoli momenti creativi e di serenità. In un modo digitilizzato, tutti con lo smart e varie… catturano immagini da condividere con amici di tutto il mondo ma non tutti hanno la capacità intellettuale di una fluida scrittura che entusiama i lettori… per cui si ha sempre bisogno di: “scuola ed insegnamento”.

Cerchiamo anche noi… di essere sognatori… lanciamo l’idea a delle grosse organizzazioni che vivono di “immagini e scrittura” tipo il gruppo “Mediaset” e gruppi editoriali che si occupano di “Cultura”, ma che organizzano anche “Centri studi per l’ insegnamento della comunicazione televisiva etc “.

La cifra per l’acquisto di un “pezzo del sogno umano” di Pasolini ed altri, non è stratosferico anche perché l’acquisto sarebbe di un bene materiale ed ambientale (che io conosco) ma anche storico. A volte i sogni potrebbero avverarsi, ed anche l’idea di acquisto di una organizzazione privata non potrebbe essere sottovalutata. Grazie per la sempre disponibilità a me dimostrata e buon lavoro.

Renato Petroselli

Condividi la notizia:











30 novembre, 2020