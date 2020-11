L’appello del Piemonte alle Ong: “Dirottate qui personale sanitario dai vostri ospedali all’estero”

Torino - Il presidente della commissione sanità regionale Alessandro Stecco: "I posti letto e soprattutto il personale si stanno esaurendo"

Torino – “Dirottate personale sanitario dai vostri ospedali all’estero verso il Piemonte. I posti letto e soprattutto il personale si stanno esaurendo”. È questo l’appello lanciato alle Ong da parte di Alessandro Stecco, medico e consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte, presidente della commissione sanità regionale.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, anche di quello delle Ong. Il rischio è di non poter aprire nuovi reparti Covid e di non garantire il mantenimento dei percorsi clinici-assistenziali per le altre patologie”.

“Senza polemica, dobbiamo dire che il Piemonte è stato ancora una volta lasciato solo dal governo. Per questo dobbiamo attingere a tutte le risorse disponibili per fronteggiare la pandemia”.

8 novembre, 2020