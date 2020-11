“Largo Carlo Cattaneo, in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione”

Viterbo - Comune - A fornire aggiornamenti è l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini: "In corso interventi anche su strada Ponte del Diavolo"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono a buon punto i lavori per la sistemazione di largo Carlo Cattaneo e strada Ponte del Diavolo. Due interventi che stanno andando di pari passo e che tra pochi giorni saranno ultimati.

A fornire aggiornamenti è l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini, che aggiunge: “Quasi in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione di un’area molto frequentata come quella del parcheggio di largo Carlo Catteneo. Un intervento molto atteso, sia dagli abitanti e dai commercianti della zona, sia da coloro che abitualmente o occasionalmente vi parcheggiano la propria auto per raggiungere le attività, commerciali e non, presenti sul posto. Questo intervento precede i lavori di riqualificazione che interesseranno la stessa via Carlo Cattaneo e buona parte del quartiere Barco – La Pila, che vedranno la luce il prossimo anno.

In corso i lavori anche su strada Ponte del Diavolo – ha aggiunto l’assessore Allegrini -. Una strada particolarmente dissestata, la cui sistemazione delle parti più ammalorate non poteva più essere rinviata. Prossimamente, in zona, partiranno i lavori anche su strada Sterpaio”.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











11 novembre, 2020