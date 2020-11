L’asd le Doganelle sul gradino più alto del podio alla finale italiana del circuito allevatoriale Mipaaf

Tuscania - Un vero trionfo quello dello scorso fine settimana dal 5 all'8 novembre ad Arezzo

Un vero trionfo quello dello scorso fine settimana dal 5 all’8 novembre ad Arezzo dove si è svolta la finale del circuito allevatoriale Mipaaf per i cavalli preparati all’Asd Le Doganelle.

A brillare, M.Gea dei Settemerli, prima classificata su 17 finaliste nella categoria femmine di 3 anni. Poi M.Guelfo dei Settemerli, quinto su 22 finalisti nella categoria maschi di 3 anni.

M.Lirya del Barbazzale, quarta classificata puledri 1 anno

Matilda M&M, quinta classificata categoria femmine di due anni.

“Grazie – commenta Alessia Germoni – a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto in particolare grazie ai proprietari, all’handler Carlo Baccelloni, che ha presentato i cavalli in maniera impeccabile, a Elena Castra che ha tolettato tutti i cavalli splendidamente e grazie a Bimbi vip che con il marchio Hero è sempre al nostro fianco”.

Si trattava della gara finale del campionato italiano che si doveva svolgere a Fieracavalli Verona, ma che a causa delle restrizioni del nuovo Dpcm ha preso luopo ad Arezzo a porte chiuse.

10 novembre, 2020