Lashana Lynch sarà la prima 007 donna

Hollywood - L'attrice britannica ottiene la "licenza di uccidere" in "No time to die", il 25esimo film della saga che uscirà nelle sale il prossimo anno

Hollywood – Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma: il prossimo 007 sarà una donna. Il nuovo agente è Lashana Lynch, attrice britannica 33enne di origini giamaicane.

A confermarlo è la stessa attrice in un’intervista rilasciata a Harper’s Bazaar. Sarà dunque lei ad ottenere la “licenza di uccidere” nel film “No time to die”, il 25esimo della saga, la cui uscita nella sale è prevista per l’aprile 2021.

Finora, il ruolo di 007 è stato una prerogativa maschile. Un ruolo affascinante e avventuroso, i cui panni sono stati vestiti da attori di alto calibro, da Sean Connery a Daniel Craig.

“No time to die” vedrà Daniel Craig dire addio al personaggio di James Bond. La pellicola inizierà proprio con l’agente 007 che ha deciso di ritirarsi dal servizio e godersi una vita tranquilla in Giamaica. Il suo posto all’interno dei servizi segreti britannici è stato preso da Noma, interpretata da Lashana Lynch. Ma una sua vecchia conoscenza riuscirà a raggiungerlo per chiedergli una mano per liberare uno scienziato rapito. Bond dovrà accettare, ma la missione si rivelerà più difficile del previsto e l’agente segreto dovrà vedersela con un terrorista in possesso di armi estremamente distruttive che rappresentano una minaccia per l’intero pianeta.

5 novembre, 2020