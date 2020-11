Le bombole di ossigeno scarseggiano, l’appello: “Riconsegnate quelle vuote”

Ennesima emergenza legata al Coronavirus - Le amministrazioni comunali di Nepi e Vasanello, e la protezione civile di Orte lanciano l'allarme

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Un’emergenza nell’emergenza.

Il Coronavirus ha generato anche un’impennata di richieste di bombole di ossigeno, che iniziano a scarseggiare. Pure nella Tuscia.

E la mancanza dei fusti ha fatto scattare l’allarme. “Riconsegnateli immediatamente alle farmacie – è l’appello che arriva dalla protezione civile di Orte -. Le forniture esterne scarseggiano e la richiesta da parte dei malati è alta”. Hanno bisogno dell’ossigeno alcune persone che hanno contratto il Covid e i malati cronici.

“Riportate le bombole vuote – afferma l’assessore alla sanità del comune di Nepi, Claudio Ciavatta – nelle farmacie per permettere al personale di riempirle e darle a chi ha necessità”. Saranno ricaricate e rese nuovamente disponibili nel circuito distributivo.

Il comune di Vasanello lo dice con chiarezza: “Riportare in farmacia le bombole di ossigeno non più in uso o esaurite è un dovere etico e buon senso civico”.

Raffaele Strocchia

12 novembre, 2020