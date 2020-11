Le guardie d’onore delle reali tombe del Pantheon a Soriano

Cultura - Presenti in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Cecilia e della Virgo Fidelis

Soriano nel Cimino – Si è svolta il 22 novembre, nella chiesa collegiata di San Nicola di Bari a Soriano nel Cimino, la cerimonia religiosa per la ricorrenza di Santa Cecilia (patrona dei musicisti) e della Virgo Fidelis (patrona dell’Arma dei carabinieri).

Organizzata dalla banda musicale di Soriano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la funzione ha visto la partecipazione delle realtà associative del paese Cimino, tra cui Avis, Croce Rossa e Associazione nazionale carabinieri.

Presente con i suoi uomini, il comandante della locale stazione dei carabinieri Lo Nero. Al termine della cerimonia, Enzo Celesti ha benedetto l’immagine della Virgo Fidelis, opera dell’artista sorianese Riccardo Sanna.

Per la prima volta a Soriano, su invito del presidente della banda musicale Lgt Carlo Fochetti, era presente la delegazione di Viterbo delle guardie d’onore alle reali tombe del Pantheon, con il delegato provinciale Ferdinando Petri e la guardia Sebastian Serafini.

“A nome di tutta la nostra delegazione – ha dichiarato Petri – ringrazio il presidente Fochetti per l’invito ricevuto, ed il sindaco Fabio Menicacci per l’accoglienza riservataci. È la prima volta che le guardie d’onore vengono in una cerimonia a Soriano, e visto il clima che abbiamo trovato nonché per il fatto che lo stesso Serafini è Sorianese, siamo sicuri non sarà l’ultima”.

23 novembre, 2020