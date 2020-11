Like del papa a una sexy modella su Instagram, il Vaticano apre un’indagine

Roma - Il "mi piace" è stato poi rimosso - La santa sede vuole vederci chiaro

Roma – Il singolare fatto risale alla scorsa settimana: un inatteso like dal profilo Instagram di Papa Francesco a uno scatto pubblicato il 5 ottobre dalla modella brasiliana Natalia Garibotto. Considerata la natura della foto, in cui la donna è in reggicalze e in minigonna da scolaretta, la scoperta ha fatto il giro dei social suscitando le ironie degli utenti.

In Vaticano ora si cerca di capire come sia potuto accadere. “Possiamo escludere che il “like” provenga dalla santa sede. Ci siamo rivolti a Instagram per spiegazioni” ha dichiarato un portavoce al Guardian, commentando la vicenda.

La segreteria per la comunicazione, la cui sezione social media cura proprio i profili del papa, ha avviato un’indagine conoscitiva interpellando il famoso social per vederci chiaro.

Papa Francesco è estremamente popolare sui social media: il suo account Instagram ufficiale è seguito da 7,4 milioni di follower, mentre su Twitter il papa conta 18,8 milioni di seguaci. Naturalmente, un team dedicato gestisce gli account social di Bergoglio. “Il papa non è come Donald Trump, non se ne sta seduto a twittare tutto il giorno usando il telefono o il computer” ha dichiarato Robert Mickens, editore dell’edizione in lingua inglese del quotidiano cattolico La Croix. “Approva i tweet, ma non i like, e in rarissime occasioni ha chiesto di postare qualcosa. Sicuramente non ha nulla a che fare con tutto ciò”.

21 novembre, 2020