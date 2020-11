L’inquinamento dell’aria aumenta il rischio di letalità del Covid

Salute - Lo rivela uno studio pubblicato su Science advance: “Il virus diventa più mortale se i polmoni sono compromessi dall'aria malsana”

Harvard – Ci sarebbe una correlazione tra l’inquinamento dell’aria e le morti da Covid.

Alcuni studi scientifici, condotti in Italia, ma anche in Usa e in Cina, hanno rimarcato che una scarsa qualità dell’aria può incidere sul tasso di mortalità dei soggetti colpiti dal Covid.

In particolare, uno studio da poco pubblicato su Science advance, coordinato da Francesca Dominici, studiosa della Harvard University, ha rivelato che è sufficiente anche solamente un piccolo aumento delle concentrazioni di polveri sottili (Pm 2.5) per incrementare il rischio di mortalità per Covid anche dell’11%. Per correlare in maniera decisa una sicura correlazione tra l’inquinamento e la mortalità da Coronavirus – precisano però gli studiosi – saranno necessari ulteriori studi protratti nel tempo.

“Ci sono molte prove scientifiche – ha spiegato Francesca Dominici – che ci fanno pensare che un virus che attacca i nostri polmoni e ti uccide con una polmonite virale potrebbe diventare più mortale se i tuoi polmoni sono compromessi perché stai respirando aria inquinata”.

6 novembre, 2020