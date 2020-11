L’isola del rispetto, un trittico urbano alla memoria di Silvia Tabacchi

Vasanello - Sarà inaugurata mercoledì 25 novembre alle 10,30 in via Marconi

Condividi la notizia:











Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Sarà inaugurata mercoledì 25 novembre alle 10,30 in via Marconi, a Vasanello, “l’isola del rispetto”, un’opera pubblica dedicata alla memoria di Silvia Tabacchi, vittima di femminicidio nel 2017.

L’installazione, ideata dall’artista viterbese Stefano Di Maulo e realizzata dal maestro artigiano fabbro Emanuele Pomi, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, dall’associazione Donna Olimpia e dai genitori di Silvia, brutalmente uccisa a soli 28 anni.

A lei l’associazione Donna Olimpia dedica ogni anno un bando di concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie viterbesi di primo e secondo.

“L’isola del rispetto” consta di tre opere di arredo urbano: una colonnina-distributore che ogni anno conterrà le pubblicazioni del concorso “A Silvia”, una panchina su cui sedersi per leggere gli elaborati ed un lampione che consentirà la lettura anche di notte.

Il trittico in ferro avrà dunque un valore altamente simbolico: al di là del semplice abbellimento di uno spazio pubblico, il lampione rappresenta il faro della cultura per combattere l’oscurità del male e dell’ignoranza, mentre la “panchina rossa” decorata dai simboli del maschile e del femminile, dell’infinito e della pace, intende coniugare l’arte alla simbologia e agli ideali dell’amore universale, rispondendo in tal modo all’esigenza sempre più pressante di utilizzare tutti i linguaggi per sensibilizzare i giovani ed educarli al rispetto nei confronti delle donne.

Comune di Vasanello

Condividi la notizia:











23 novembre, 2020