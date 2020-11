“Liste d’attesa, non vengano tralasciate le prestazioni sanitarie extra-Covid”

Sanità - Il gruppo consiliare M5S alla Regione dopo l'approvazione dell'ordine del giorno da parte del consiglio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Per quanto sia giusto concentrarsi prevalentemente sull’emergenza sanitaria in corso, è importante che non vengano tralasciate le prestazioni sanitarie extra-Covid, che gli ultimi dati ci dicono essere in forte sofferenza a causa dell’allungarsi delle liste d’attesa. Da qui l’ordine del giorno, a prima firma Valentina Corrado, che il consiglio regionale ha approvato, con il quale abbiamo chiesto che vengano previste misure straordinarie per accelerare l’erogazione di servizi diagnostici, interventi chirurgici e visite specialistiche.

“Nel febbraio 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome è stata approvata l’intesa sulle liste d’attesa, che la Regione Lazio ha successivamente recepito per il triennio 2019-2021, istituendo anche un coordinamento regionale – ha affermato la consigliera Valentina Corrado -. Nell’ambito del fondo regionale per la realizzazione di progetti sperimentali per l’abbattimento delle stesse sussiste una disponibilità di 3milioni di euro per far fronte a questa situazione. Con il nostro Ordine del Giorno abbiamo chiesto che l’assessore D’Amato programmi, di concerto con i direttori generali e sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario Regionale, interventi straordinari come l’ampliamento delle fasce orarie e l’estensione anche nei fine settimana dell’erogazione delle prestazioni; l’implementazione degli strumenti diagnostici e del personale necessario per il loro funzionamento, nelle strutture pubbliche che non riescono a far scorrere le liste d’attesa e l’obbligo per le strutture private accreditate di mettere a disposizione le sale operatorie, gli spazi e gli strumenti diagnostici, riservati all’attività intramoenia, laddove non siano utilizzati per tale scopo, per far sì che il diritto alla salute dei cittadini della nostra regione che hanno patologie extra-Covid, sia garantito in tempi accettabili”.

11 novembre, 2020