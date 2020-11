Viterbo - Attivo per i seguenti indirizzi scolastici: Liceo Scientifico tradizionale, Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale,

Viterbo – sponsorizzato – Covid 19: l’istituto Rousseau risponde all’emergenza.

L’istituto Paritario J.J. Rousseau attivo per i seguenti indirizzi scolastici: Liceo Scientifico tradizionale, Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale, in risposta all’emergenza determinata dal Covid-19 ed al fine di garantire ai propri allievi, alle loro famiglie, ai propri collaboratori docenti e non ed a tutti i visitatori la massima tutela dal rischio di contagio, adotta tutte le precauzioni possibili.

A tal fine gli ambienti scolastici (sia aule che laboratori e spazi comuni) sono costantemente sottoposti a sanificazione. Sono stati riorganizzati i percorsi e gli ambienti in maniera tale da soddisfare sia le norme più recenti che il buonsenso.

All’ingresso dell’Istituto sono presenti dispenser di liquido disinfettante ed viene rilevata la temperatura di tutti oltre che distribuiti a tutti gli studenti dispositivi di protezione personale (mascherine) . Anche lungo i percorsi indicati dei piani sono presenti postazioni fornite di liquido disinfettante e mascherine. L’istituto ospita in ogni aula un numero di allievi idoneo allo spazio effettivo dell’aula affinchè sia garantito il necessario distanziamento cautelare previsto.

Oltretutto, e sino a che la bella stagione lo ha consentito, alcune classi a turno sono state ospitate in spazi appositamente organizzati all’aperto.

In linea con le attuali disposizioni la scuola mette in atto tutte le azioni che possano ridurre al minimo i fattori di rischio. Alla luce degli ultimi sviluppi e delle disposizioni degli ultimi DPCM ogni aula è dotata di una postazione per il docente collegata alla rete internet ed alcune di esse sono fornite di maxi-schermo.

Tale tecnologia potrà consentire,in caso di ricorso alla didattica a distanza, parziale o totale, una maggiore efficienza del docente presente in aula ed una maggiore efficacia per gli studenti . Questa stessa strumentazione è stata studiata anche per garantire agli studenti,in questo caso in aula, la erogazione della didattica a distanza da parte del o dei docenti dal loro domicilio,nella eventualità che siano questi ultimi sottoposti a quarantena.

Tutte le misure messe in atto ed il numero contenuto di studenti per aula hanno cotribuito a contrastare la diffusione del virus all’interno della scuola.

Chi desiderasse maggiori informazioni circa le disponibilità residue per l’iscrizione ai corsi nel rispetto dei limiti autostabiliti dalla scuola , potrà contattare la segreteria e prendere un appuntamento in sicurezza presso la sede scolastica di Via della Verità 12 – Palazzo Caprini Viterbo tel. 0761 321.000.

Via della Verità 12 – Pal. Caprini Viterbo tel.0761 321.000

www.istitutorousseau.net

