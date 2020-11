“Lockdown” è la parola dell’anno per il dizionario Collins

Coronavirus - Nella top ten dei termini più utilizzati nel 2020

Londra – “Lockdown” è la parola dell’anno. Il riconoscimento è arrivato dal noto dizionario di lingua inglese Collins a seguito del boom registrato nel suo uso quotidiano durante la pandemia da Covid-19.

Il termine significa “imposizione di stringenti restrizioni ai viaggi, alle interazioni sociali e all’accesso ai luoghi pubblici”. Una parola che racchiude un’esperienza condivisa da miliardi di persone nel mondo.

“Lockdown” però non è l’unico vocabolo da podio del dizionario inglese. Collins ha segnalato altri termini legati al Coronavirus nella sua top ten dell’anno. Si tratta di “furlough” (congedo non retribuito), “key worker” (lavoratore essenziale), “self-isolate” (auto-isolarsi), “social distancing” (distanziamento sociale) e naturalmente il nome del terribile virus “coronavirus”.

Rispetto all’anno 2019, i lessicografi hanno registrato oltre 250mila occorrenze delle parole.

Tralasciando “lockdown” e le altre parole legate al Covid-19, sono stati segnalati altri vocaboli utilizzati soprattutto dai digital natives. Tra questi, “Tiktoker” per indicare l’utente che utilizza la piattaforma Tik Tok, o “mukbang” un termine nato in Corea del Sud che descrive chi posta video di sé stesso mentre ingoia grandi quantità di cibo. “BLM” è utilizzato come acronimo per indicare il movimento Usa contro la discriminazione razziale e le violenze della polizia, cioè Black Lives Matter, il termine “Megxit”, utilizzato per descrivere l’abbandono da parte di Harry e Meghan della loro posizione di reali britannici.

10 novembre, 2020