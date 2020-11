L’ordine di Malta partecipa alla Giornata mondiale del povero

Solidarietà - La delegazione di Viterbo e Rieti attiva per tre giorni nella raccolta di beni di prima necessità e indumenti per le persone bisognose

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Rispondendo all’appello inviato dal luotenente di gran maestro fra’ Marco Luzzago e trasmesso dal procuratore del gran priorato ambasciatore Amedeo de Franchis, la delegazione di Viterbo-Rieti ha celebrato la Giornata mondiale del povero attraverso intense attività caritatevoli e assistenziali svoltesi nel giorni 13, 14 e 15 novembre.

In particolare, i capi gruppo A, B e C di Viterbo, Orte, Civitavecchia e Rieti, si sono attivati nel reperire generi di prima necessità e indumenti, raccolti dai volontari presso vari esercizi commerciali e successivamente distribuiti dagli stessi a famiglie, monasteri, conventi, case-famiglia in grave difficoltà economica.

Il delegato Roberto Saccarello, intanto, ha già programmato una campagna di aiuti in occasione del prossimo Avvento, in modo che in occasione della Natività del Signore i fratelli più bisognosi possano essere soccorsi e confortati nello spirito del carisma melitense.

Ordine di Malta

Delegazione Viterbo-Rieti

17 novembre, 2020