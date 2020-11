L’ultima provocazione di Trump: “Ho vinto le elezioni, e di molto”

Washington - Elezioni Usa - Il presidente uscente torna ad accusare gli avversari di brogli

Washington – “I won this election, by a lot!”. Ho vinto queste elezioni, e di molto.

Donald Trump, il presidente uscente degli Stati Uniti d’America, continua la sua battaglia tweet dopo tweet. Quando ormai sembra cosa fatta la vittoria delle elezioni dello sfidante dem Joe Biden, che è in testa in Pennsylvania, Nevada e Georgia, il tycoon è più che mai deciso a non mollare la presa e la poltrona.

L’ultima provocazione è scritta in maiuscolo su Twitter: “Ho vinto queste elezioni, e di molto”. Da giorni Trump accusa, senza prova alcuna e senza alcun fondamento, gli avversari di aver commesso brogli elettorali, soffiandogli preferenze. “Se si contano i voti legali, vinco io” aveva scritto in precedenza.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

7 novembre, 2020