L’ultimo saluto a Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh

Roma - I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa degli Artisti

Condividi la notizia:











Roma – L’ultimo addio a Stefano D’Orazio, il grande batterista dei Pooh.

Questo pomeriggio alle ore 14,40 è partito dal Campidoglio il corteo funebre, che è giunto a Piazza del Popolo. I funerali si sono tenuti nella chiesa degli Artisti.

Centinaia i fan che, nel rispetto delle norme anti-Covid, si sono ritrovati in piazza, di fronte alla chiesa per rendere l’ultimo saluto al musicista di una vita. Tra la folla sono risuonate molte bacchette da batterista e in molti hanno intonato strofe delle più celebri canzoni dei Pooh, prime tra tutte “Pensiero” e “Tanta voglia di lei”.

Gli altri componenti dei Pooh erano tutti riuniti nell’ultimo abbraccio: c’erano Roby Facchinetti, Dodi Battaglia , Red Canzian e Riccardo Fogli.

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020