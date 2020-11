“Lungomare affollato? Un comportamento scandaloso e irresponsabile”

Coronavirus - Il presidente della Campania De Luca commenta le immagini di Napoli dello scorso weekend

Napoli – “Sono clamorose e davvero insostenibili le immagini del lungomare di Napoli con assembramenti vergognosi e nella più totale assenza di ogni forma di controllo. Agli occhi dell’Italia basterebbero quelle immagini per motivare una zona strarossa al di là dei dati ospedalieri e sanitari”.

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca commenta così le immagini del lungomare di Napoli scattate lo scorso weekend.

Secondo il governatore campano “stiamo assistendo in questi giorni a vicende intollerabili” e a “uno sciacallaggio mediatico senza precedenti sulla sanità campana, teso ad accreditare l’idea di manovre oscure messe in atto per nascondere la realtà”. Tra cui, prosegue il presidente De Luca al “ripetersi di dichiarazioni indecenti da parte di gente che non hai mosso un dito in questo anno” e “dichiarazioni estemporanee di qualche “consulente” scientifico che continua ad esternare a ruota libera”.

De Luca fa appello direttamente al ministro della Salute Roberto Speranza: “Chiedo ora – si legge ancora sul post pubblicato du Twitter – un confronto di merito e pubblico sui dati oggettivi del sistema sanitario campano, nell’abito di una verifica generale e ineludibile dei dati di tutte le regioni d’Italia”.

“E’ indispensabile – sottolinea – la più assoluta trasparenza. Non abbiamo da occultare né da attenuare nulla di nulla. Credo sia interesse comune non tollerare zone d’ombra e verificare con chiarezza la reltà degli ospedali, delle terapie intensive, dei ricoveri, del tasso di mortalità, del personale”.

“Tutto questo, anche per rispetto del lavoro immenso fatto dal nostro personale sanitario, che ha fatto della Campania la regione con la più bassa mortalità Covid d’Italia. Tale lavoro non può essere svilito né dalle aggressioni mediatiche, né dagli esempi di irresponsabilità, che dovranno ricevere comunque risposte dure a tutela della vita dei nostri concittadini”, conclude De Luca.

9 novembre, 2020