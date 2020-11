Lutto cittadino per l’assessore Cupelli – La famiglia: “Offerte per i reparti Covid di Belcolle”

Villa San Giovanni in Tuscia - Domani i funerali del 58enne morto dopo aver contratto il virus - Il suo volto sul palazzo comunale

Villa San Giovanni in Tuscia – Il suo volto sorridente sul balcone del palazzo comunale. Così Villa San Giovanni in Tuscia rende omaggio all’assessore Maurizio Cupelli, morto sabato dopo aver contratto il Coronavirus.

Per mercoledì, giorno dei funerali, il sindaco Fabio Latini ha proclamato il lutto cittadino: “Per il senso di dolore per la sua scomparsa e per la gratitudine che riteniamo la nostra comunità debba avere nei confronti di Maurizio”.

Cupelli, 58 anni, era assessore alle politiche sociali. Lavorava all’Inps di Viterbo e a Villa San Giovanni era riuscito a mettere in piedi uno sportello dedicato proprio alla previdenza sociale.

Domani, alle 11, i funerali a piazzale Domenico Scocchera. “Sarà all’aperto – spiegano dal comune – per consentire a tutti quelli che vorranno partecipare di essere presenti, nel rispetto delle norme anti Covid”.

La famiglia ha chiesto di devolvere un’offera alla Avis di Villa San Giovanni o all’unità Covid dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

17 novembre, 2020