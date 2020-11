Viterbo - Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale

Viterbo – Macchina fuori strada, feriti due anziani.

In tarda mattinata un’auto รจ finita in una cunetta in strada Procoio per cause ancora in fase di accertamento.

I due anziani a bordo, rimasti feriti, sono stati soccorsi dal personale del 118 che li ha trasportati in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso.

10 novembre, 2020