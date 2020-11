Maltrattamenti e mancata assistenza in una casa di riposo, 4 arresti

Bologna - Somministravano terapie senza prescrizione medica e di propria iniziativa

Condividi la notizia:











Bologna – Violenze e maltrattamenti in una casa di riposo a Bologna, 4 gli arrestati.

Questa mattina si è conclusa l’indagine chiamata “Inferno”. Il Nas Carabinieri di Bologna ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del gestore di una casa di riposo e di 3 collaboratrici, responsabili di maltrattamento, omissione di soccorso ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Grazie all’attività investigativa, coordinata dal procuratore Manuela Cavallo, sono state individuate le sistematiche violenze e minacce degli indagati nei confronti di 9 anziani ultraottantenni, che risiedevano nella struttura. Gli indagati inoltre somministravano terapie senza prescrizione medica e di propria iniziativa.

L’indagine ha messo in luce un episodio di omissione di soccorso nei confronti di un anziano 83enne, ospite della casa famiglia, poi deceduto per cause naturali. Era stato ricoverato lo scorso gennaio all’ospedale di Bazzano, in provincia di Bologna, per lesioni sospette che avevano portato la direzione ospedaliera a fornire una segnalazione.

“Alle indagate – si legge nella nota dei Nas – vengono contestate ulteriori violazioni, relative all’attivazione di una struttura socio assistenziale in assenza di autorizzazione, all’abuso nella somministrazione di farmaci, alla carenza di procedure organizzative e gestionali nonché all’assenza di regolari contratti di lavoro delle maestranza impiegate”.

Condividi la notizia:











16 novembre, 2020