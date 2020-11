Sport - Pallavolo - Le parole di Cesare Gradi alla vigilia dell'incontro Tuscania volley - Aurispa Lecce

Condividi la notizia:











Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Maury’s Com Cavi Tuscania di nuovo in campo domani alle 18 a Montefiascone per affrontare Aurispa Libellula Lecce nell’incontro valido per la settima di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Reduci dall’ennesima incredibile sconfitta rimediata non più di sette giorni fa dall’Avimecc Modica sempre tra le mura amiche, i ragazzi di Paolo Tofoli hanno lavorato molto in settimana per correggere tutto ciò che con i siciliani non era proprio andato.

“Con Alessano sarà un match importante per noi – commenta la vigilia del match Cesare Gradi -. Ci arriviamo con tanta voglia di riscatto dopo un inizio non molto consono alle aspettative. Stiamo lavorando per crescere. Aurispa è una squadra attrezzata e credo che il giocatore che dovremmo limitare è sicuramente l’opposto, il polacco Stabrawa. Faremo il massimo per portare a casa più punti possibili”.

Per quanto riguarda i salentini, tra le cui fila l’ex Riccardo Mazzon, alcune stagioni fa protagonista in A2 con la maglia del Tuscania, viaggiano attualmente a metà classifica (8 punti) avendo disputato una partita in più, cinque, rispetto ai Tuscanesi.

Dopo aver sconfitto all’esordio il fanalino di coda Aci Castello (3/1), i pugliesi sono andati a vincere a Pineto (2/3) e con Roma Volley in casa (3/1). Due le sconfitte, con Ottaviano e Grottazzolina entrambe per 3/0.

Probabile formazione degli ospiti: Longo in palleggio con Stabrawa in diagonale, Disabato e Mazzon in attacco, al centro la coppia Catena-Agrusti, Morciano libero.

Si gioca alle 18 agli ordini dei signori Beatrice Cruccolini e Vincenzo Carcione.

Tuscania Volley

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020