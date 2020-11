Per il dopo Maurizi la Viterbese pensa a Caneo

Sport - Calcio - Serie C - Il tecnico ex Rieti è la prima scelta di Romano - Dopo l'esonero del tecnico, possibile interruzione del rapporto anche col consulente Zavaglia

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La prima scelta di Marco Romano è Bruno Caneo.

Dopo l’esonero di Agenore Maurizi il rebus allenatore in casa Viterbese dovrebbe durare pochissimo.

Il numero gialloblù, infatti, sembra avere le idee chiare anche se vuole pensarci fino in fondo. Al momento il favorito rimane l’ex Rieti, ex tra le altre di Parma primavera, Genoa (come vice di Gasperini) e Inter (nel ruolo di assistente tecnico dello stesso allenatore).

Tra oggi e domani sono previsti ulteriori contatti tra le parti e in caso di esito positivo l’allenatore dirigerà la sua prima seduta già domani.

Possibile interruzione anche per il rapporto tra il club di via della Palazzina e il consulente Franco Zavaglia. Le valutazioni, in questo senso, sono ancora in corso.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

nona giornata

domenica 8 novembre

Cavese – Ternana 0-5 (sabato)

Avellino – Catanzaro 1-3

Viterbese – Paganese 0-1

Vibonese – Foggia (rinviata)

Bari – Juve Stabia

Bisceglie – Monopoli (rinviata)

Turris – Potenza

V. Francavilla – Casertana

Palermo – Catania (lunedì)

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 21 9 6 3 0 24:5 19 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Bari 14 7 4 2 1 14:7 7 Avellino 14 7 4 2 1 11:7 4 Turris 14 7 4 2 1 11:9 2 Juve Stabia 13 8 4 1 3 7:5 2 Catanzaro 12 8 3 3 2 9:10 -1 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Paganese 9 9 2 3 4 8:12 -4 V. Francavilla 8 8 2 2 4 10:11 -1 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 8 1 3 4 6:10 -4 Potenza 6 7 1 3 3 10:15 -5 Cavese 5 9 1 2 6 7:18 -11 Casertana 3 7 0 3 4 8:16 -8 Palermo 2 5 0 2 3 2:7 -5

8 novembre, 2020