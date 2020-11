Maury’s Com Cavi Tuscania sfida in casa Pineto

Sport - Volley - Il centrale Gabriele Ceccobello: "Non vediamo l'ora di scendere in campo per dare una svolta a questa stagione"

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo le due sconfitte con Sabaudia e Galatina, e il rinvio di domenica scorsa con Grottazzolina, torna a giocare tra le mura amiche la Maury’s Com Cavi Tuscania, nell’incontro valido per la quarta giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Avversario di turno, quell’Abba Pineto Volley che ha chiuso al tie-break tutti e tre gli incontri finora disputati, imponendosi prima in casa con Ottaviano e poi in trasferta a Sabaudia, salvo cedere davanti al proprio pubblico con Aurispa Lecce dopo essere stata in vantaggio di due set.

“Per noi sarà una partita molto importante perché l’inizio di campionato non è stato come volevamo – introduce la gara Gabriele Ceccobello, centrale di 1,98, alla sua seconda stagione in maglia bianco azzurra -. Veniamo da due sconfitte consecutive e abbiamo saltato una partita per cause di forza maggiore. Andiamo ad affrontare Pineto che è una squadra sicuramente ben organizzata e non sarà una partita facile”.

E ancora. “Dobbiamo abituarci a questo perché abbiamo già visto, anche dai risultati delle altre squadre, che non ci sono partite facili quest’anno, il campionato è molto equilibrato -continua Gabriele Ceccobello -. Non siamo assolutamente soddisfatti del modo in cui abbiamo iniziato e per questo stiamo lavorando tantissimo in palestra e non vediamo l’ora di scendere in campo per cercare di dare una svolta a questa stagione”.

“La squadra avversaria è molto equilibrata – conclude Gabriele Ceccobello – con un ottimo palleggiatore, Pier Paolo Partenio, e dei buoni schiacciatori come Tim Held e Claudio Cattaneo”.

Si gioca alle 18 all’interno del Palazzetto dello sport di Montefiascone agli ordini dei signori Rosario Vecchioni e Davide Morgillo.

Probabile formazione degli ospiti: Partenio al palleggio con Lalloni opposto, Held e Cattaneo schiacciatori, Trillini e Meleddu al centro, libero Giaffreda.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Tuscania Volley.

Tuscania Volley

7 novembre, 2020