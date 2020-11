“Medicine pagate a caro prezzo per infezioni polmonari da Covid, 2 arresti”

Mantova - Indagini dei carabinieri Nas - Nei guai un medico e un commerciante

Cremona – Arrestato medico e commerciante. Operazione dei Nas Carabinieri.

“A conclusione di attività investigativa condotta dai militari dell’Arma – spiegano dai Nas – durante l’attuale emergenza epidemica, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e sanità di Cremona, unitamente militari di Castiglione delle Stiviere (Modena), hanno dato seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un medico di famiglia nel Mantovano e un commerciante residente a Montecchio Emilia (Re).

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, scaturisce dalle risultanze investigative dei militari, poiché i destinatari della misura restrittiva, in concorso tra loro, dal mese di settembre 2019 ad aprile 2020, avevano raggirato decine di ignari pazienti del medico, tutti residenti a Mantova e provincia, richiedendo ingenti somme di denaro per la somministrazione di costose terapie “nutraceutiche” per la cura di svariate patologie, tra cui anche infezioni polmonari da Covid-19.

Contestata anche l’aggravante della truffa al servizio sanitario nazionale poiché i farmaci impiegati nelle terapie venivano in parte approvvigionati presso le farmacie mantovane mediante ricette sottratte dallo stesso medico ad altri ignari colleghi”.

20 novembre, 2020