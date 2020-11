Viterbo - Comune - L'assessora Mancini (Sviluppo economico) mette la parola fine a una sfilza di ipotesi rispondendo al consigliere Ricci (Pd)

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Il mercato del sabato non sarà mai riportato in centro”. Non almeno, come siamo abituati a conoscerlo e non di certo quello che ora si trova al Carmine. A mettere la parola fine a un balletto di spostamenti da una parte all’altra dentro le mura, ci pensa l’assessora Alessia Mancini (Sviluppo economico).

Risponde in consiglio comunale a un’interrogazione del capogruppo Pd Alvaro Ricci, ci mette una pietra sopra. Definitiva.

L’esponente d’opposizione vorrebbe sapere a che punto è la sperimentazione al quartiere Carmine, perché così era partita. A livello sperimentale.

“Va riportato in centro – precisa Ricci – a partire da via Marconi o valle Faul”. L’auspicio dell’esponente Dem tale è destinato a rimanere. Non accadrà.

Un eventuale trasloco non è nei piani dell’amministrazione Arena. Per valle Faul la giunta sta pensando a un mercato diverso, particolare. Prodotti tipici e che rappresenti un richiamo anche turistico.

“Il mercato del sabato – sottolinea Mancini – non sarà mai riportato al centro storico”. E dove, si chiede Ricci.

“Lo valuteremo – ribatte Mancini – ma al 99 per cento rimane lì”. Confermando una tradizione tutta italiana: “Niente è più definitivo – taglia corto Ricci – di una scelta provvisoria. Si vede che avete valutato positivamente la collocazione”.

Così sembra. L’assessora allo Sviluppo economico è andata più volte a controllare. “Diversi ambulanti – continua Mancini – vedono con favore questa sistemazione. Il calo non si sa se sia dovuto al Covid o altro, qualcosa è da sistemare. Quando l’assessore Contardo metterà a disposizione la navetta gratuita sarà ancora più semplice a tutti raggiungerlo”.

A Ricci il commento finale: “Un successone, insomma”. Un po’ di ironia. Che non si compra al mercato.

18 novembre, 2020