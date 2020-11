Mercoledì l’addio all’assessore Maurizio Cupelli

Coronavirus - Villa San Giovanni in Tuscia - I funerali al parcheggio principale di Villa San Giovanni in Tuscia - Un intero paese addolorato

Villa San Giovanni in Tuscia – Mercoledì l’addio a Maurizio Cupelli.

Si terranno il 18 novembre alle 11 i funerali dell’assessore alle Politiche sociali del comune di Villa San Giovanni in Tuscia.

Il saluto a Cupelli sarà al parcheggio principale di Villa San Giovanni.

“Abbiamo voluto individuare uno spazio aperto per permettere a qualche persona in più di venire a salutarlo – spiega il sindaco Fabio Latini – ma purtroppo le restrizioni a causa del Covid non permetteranno a molti di essere presenti”.

Latini e il suo vice Paolo Valeri sono affranti. Il loro è il cordoglio di un paese intero. Parlano a fatica e con commozione. Perdono un amico e un compagno di lavoro, in una comunità piccola come quella di Villa San Giovanni dove tutti conoscono tutti.

Hanno affidato il loro dolore a un comunicato per ricordare Cupelli al meglio. “Ho deciso di ricandidarmi perché ritengo che l’obiettivo principale da raggiungere sia ristabilire la serenità tra i cittadini di Villa San Giovanni in Tuscia”, diceva l’assessore. Era questo che lo aveva spinto a rimettersi al servizio della sua comunità, dopo un mandato da consigliere comunale.

“Voglio mettere in campo la mia esperienza nel settore della previdenza sociale a sostegno di tutti i cittadini e farò tutto il possibile affinché venga attivato un punto Inps comunale”. Cupelli lavorava all’Inps a Viterbo. Quello sportello, poi, a Villa San Giovanni, dedicato alla previdenza sociale, lo ha davvero messo in piedi. “Il fiore all’occhiello nel campo dei servizi per la nostra amministrazione”, lo hanno definito dal suo piccolo comune.

“La sua attività – hanno scritto di lui i colleghi amministratori – non si è mai limitata all’ambito sociale; ogni esigenza, non importava di che genere, lo ha sempre visto pronto e disponibile, mosso dalla sua grande generosità. Non sarà facile per noi colmare l’enorme vuoto che si è venuto a creare nel nostro gruppo. Ci mancherà sicuramente la sua esperienza e competenza ma soprattutto ci mancherà un amico, ci mancheranno la sua simpatia da ‘gigante buono’ e il suo sorriso che caratterizzava ogni nostra riunione”.

Maurizio Cupelli, 58 anni, è morto sabato pomeriggio a causa del Coronavirus. L’amministrazione comunale aveva dato notizia del suo contagio il 7 novembre, nel bollettino quotidiano che molti comuni della Tuscia, ormai, pubblicano su Facebook per aggiornare i cittadini sull’epidemia.

Cupelli ha sviluppato il Covid in una forma aggressiva che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Dopo il ricovero a Belcolle, sabato 14 l’annuncio che non ce l’aveva fatta. E adesso tanto dolore.

16 novembre, 2020