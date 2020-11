I messaggi di congratulazioni a Biden dalle più imporanti cariche politiche italiane

Roma - Conte, Mattarella, Di Maio, Gualtieri e Guerini si complimentano con il neo eletto presidente degli Stati Uniti

Condividi la notizia:











Roma – Il mondo istituzionale italiano si unisce al coro di congratulazioni che, da ogni parte del mondo, sta raggiungendo il neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Congratulazioni al popolo e alle istituzioni americane per l’eccezionale affluenza di vitalità democratica – ha twittato il premier Giuseppe Conte -. Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come un solido alleato e un partner strategico”.

Il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio al vincitore delle elezioni americane. “Desidero esprimerle, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti d’America”. “Il popolo americano – continua Mattarella nel suo messaggio – ha affidato a lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta”. E ancora: “La comunità internazionale ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l’avvenire di milioni di persone”. “Sotto la sua presidenza – prosegue il messaggio – sono certo, Stati Uniti e Italia, e l’intera Unione Europea, potranno ulteriormente consolidare i legami di profonda e radicata amicizia, nel nome dei comuni valori di libertà, giustizia, democrazia, che li uniscono”.

Anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha voluto complimentarsi con il democratico Biden. “Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden – ha scritto Di Maio su Twitter -. L’amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti ha radici storiche e profonde. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà”.

“Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden – ha twittato Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al ministero degli affari esteri -. L’Italia e gli Stati Uniti sono amici fedeli che collaborano sui capitoli più importanti dell’agenda internazionale. Ci teniamo a rafforzare ulteriormente questo legame”.

Il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha scritto sul suo profilo Twitter: “Congratulazioni a Joe Biden, prossimo presidente degli Stati Uniti. Certo che lavoreremo per portare avanti la speciale e solida relazione tra i nostri paesi, e tra Europa e Usa, anche nel campo della difesa. Affronteremo insieme le sfide che il futuro ci pone davanti“.

“Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris e alla forza della democrazia americana – ha twittato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri -. Rilanciamo la cooperazione tra Italia, Europa e Stati Uniti per affrontare insieme le grandi sfide comuni del mondo globale”.

Condividi la notizia:











8 novembre, 2020