Metà popolazione scozzese in lockdown da venerdì

Glasgow - Le misure coinvolgeranno circa 2,3 milioni di abitanti

Glasgow – Quasi metà della popolazione scozzese sarà in lockdown da venerdì.

Il governo guidato da Nicola Sturgeon fino a questo momento aveva seguito una strada diversa rispetto a quella del secondo confinamento nazionale deciso due settimane fa dal governo centrale di Boris Johnson.

Oggi, però, la prima ministra Sturgeon ha annunciato oggi il passaggio al livello 4 d’allerta per il Coronavirus in 11 diversi territori scozzesi, inclusa la maggiore area urbana di Glasgow.

In queste zone da venerdì saranno in vigore delle misure anti Covid più severe come le restrizioni sociali, di movimento e sulle attività economiche. Le misure coinvolgeranno circa 2,3 milioni di abitanti della Scozia su poco più di 5 milioni totali.

17 novembre, 2020