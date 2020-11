Metro C chiusa per 5 ore per mancanza di personale

Roma - Pietro Calabrese, assessore alla Città in movimento: “Questo episodio è uno schiaffo in faccia alla città e ai romani, che ogni giorno si recano a lavoro con responsabilità”

Roma – Linea C della metropolitana di Roma chiusa per cinque ore per mancanza di personale.

Questa mattina l’intera linea della metro C è rimasta chiusa per circa 5 ore. Sembrerebbe che non fosse presente il personale necessario per tenerla aperta.

Attorno alle ore 10 la situazione è stata risolta e si è tornati alla normalità. “L’Atac – si legge in una nota – sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità”.

“Quanto accaduto stamattina sulla metro C è ingiustificabile – ha spiegato Pietro Calabrese, assessore alla Città in movimento -. Non faremo sconti a nessuno. Saranno individuate le responsabilità e le pene saranno esemplari. Questo episodio è uno schiaffo in faccia alla città e ai romani, che ogni giorno si recano a lavoro con responsabilità”.

23 novembre, 2020