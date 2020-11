Roma - Lo stalker è stato arrestato dalla polizia mentre stava importunando la sua ex fidanzata

Roma – Era già destinatario di un ammonimento del questore, sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex e in carcere per 8 mesi. Ma nel pomeriggio di ieri l’uomo, un 48enne romano, ha nuovamente stalkerizzato l’ex ragazza 21enne.

Lo riferisce la questura di Roma. L’uomo ha chiesto alla ragazza un appuntamento, ma lei ha rifiutato. Allora il 48enne ha deciso, nonostante il divieto di avvicinamento, di aspettarla sotto casa. Al suo arrivo, l’uomo ha iniziato a importunarla e minacciarla.

Viste le minacce del 48enne, che le impediva di salire a casa, la ragazza ha chiesto aiuto facendo una segnalazione alla polizia. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e l’uomo, prima di essere bloccato, si è rivolto a loro dicendo: “Mi dovete carcerà altrimenti l’ammazzo”.

Il 48enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà ora rispondere del reato di atti persecutori.

24 novembre, 2020