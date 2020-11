“Alcuni miei sosia si muovono in giro per l’Italia celando il volto con le mascherine”

Roma - Vittorio Sgarbi intende denunciare ignoti per sostituzione di persona

Roma – “Contando sulla ambiguità garantita dalle mascherine che celano una parte del volto, alcuni sosia sono stati scambiati per il vero Sgarbi a Fano e a Pesaro. Nessuno delle forze dell’ordine intervenute pare abbia controllato i documenti, e i sosia sono stati scambiati per me”.

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e sindaco di Sutri, riferisce che intende denunciare a ignoti per “sostituzione di persona”.

“Si tratta – spiega Sgarbi – di miei sosia (ma non escludo che siano più di uno…) che si muovono in luoghi diversi d’Italia con il vantaggio di non essere identificati da forze dell’ordine intimidite o compiacenti, per manifestare il mio appoggio morale, ma non fisico”.

11 novembre, 2020