Minaccia con la sciabola e trascina via un quattordicenne, condannato a un anno e 9 mesi

Tribunale - Imputato di sequestro di minore un cinquantenne - Vittime un gruppo di ragazzini incolpati di avergli danneggiato due motorini

Condividi la notizia:











Nepi – (sil.co.) – Minaccia un gruppo di ragazzini con una sciabola e ne trascina uno in macchina portandolo a forza in giro per le vie del paese, condannato a un anno e nove mesi di reclusione un pregiudicato cinquantenne di Nepi.

E’ l’uomo arrestato il 20 novembre dell’anno scorso dopo che un gruppetto di quattordicenni ha dato l’allarme. Chiamando i carabinieri, le vittime hanno spiegato che li aveva minacciati con una sciabola, incolpandoli di avergli danneggiato più volte due motorini parcheggiati nel piazzale di un supermercato, quindi aveva caricato uno di loro sulla sua Smart coupé e se lo era portato via.

Al suol ritorno, dopo avere terrorizzato il minore minacciandolo costantemente con la sciabola mentre gli intimava di trovare coi suoi amici i soldi per i danni, il cinquantenne ha trovato ad aspettarlo i carabinieri che lo hanno arrestato dopo avere sequestrato l’arma all’interno della vettura.

Per il cinquantenne, un uomo del posto con precedenti per minacce e atti persecutori, finito agli arresti domiciliari con le gravi accuse di sequestro di minore, minacce e porto d’arma proibita, è scattato il giudizio immediato davanti al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, che ieri lo ha condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione in primo grado, disponendo la confisca della sciabola e la restituzione della Smart usata per “rapire” il quattordicenne.

L’imputato era difeso dall’avvocato Walter Pella, mentre il minore sequestrato, che non si è costituito parte civile, era assistito dall’avvocato Mara Mencherini.

Articoli: “Siete voi che mi rovinate i motorini” e minaccia minorenni con una sciabola – Sequestra minorenne, lo trascina in macchina e lo minaccia con una sciabola

Condividi la notizia:











18 novembre, 2020