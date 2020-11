Bolsena - Intervento dei vigili del fuoco, carabinieri e 118

Bolsena – Minicar va a sbattere contro un’auto parcheggiata, ferita 14enne.

L’incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno alle 17,30 in via Marconi a Bolsena.

Per cause in corso d’accertamento una minicar è andata a sbattere contro un’automobile parcheggiata.

Nello scontro una ragazza di 14 anni a bordo della minicar è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli.

I militari hanno gestito la viabilità ed hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

28 novembre, 2020