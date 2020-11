Viterbo - Con lui c'era anche un altro coetaneo ed entrambi sono stati denunciati - Volante in azione a viale Trieste nella serata di sabato

Viterbo – (e.c.) – Minore aggredisce poliziotto e gli spacca un dito.

Nella serata di sabato sera due giovanissimi sono stati notati e bloccati da una volante della polizia in viale Trieste, all’altezza della stazione della Roma nord. Sembra fossero in evidente stato di ubriachezza.

All’inizio i minori pare si siano rifiutati di fornire agli agenti le loro generalità, poi uno dei due avrebbe aggredito un poliziotto, spaccandogli un dito.

I ragazzi sono stati denunciati a piede libero per essersi rifiutati di fornire le generalità, per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Per uno dei due è scattata anche la denuncia per lesioni.

In più sono stati sanzionati perché in giro per la città oltre l’orario del coprifuoco previsto dal decreto anti-Covid.

30 novembre, 2020