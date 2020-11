Tuscania - Il sindaco Fabio Bartolacci sui controlli per il Covid

Condividi la notizia:











Tuscania – (pierdo.pa.) – “Molta gente non rispetta le regole, abbiamo fatto sei sanzioni e una denuncia”. Il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci fa sapere che continuano i controlli verso chi ancora non ha capito come ci si deve comportare per contrastare la pandemia. “Chi mantiene le distanze e indossa la mascherina non ha nulla da temere”, precisa il primo cittadino. Sono queste, per lui, le uniche due medicine per far fronte al virus in questo momento.

“Dai dati della Asl – dice il sindaco – ci risultano due contagi. Ogni giorno ce ne sono di nuovi, ma c’è anche una bella notizia e cioè la guarigione di dieci persone. Dieci persone che hanno superato questo brutto momento, perché avere il Covid spesso è pericoloso e stressante. Alcuni hanno voluto renderlo noto e sono Antonio Bellomarini con la moglie e i figli e il nostro amico Mauro Fringuelli. Notizie che ci fanno bene.

Ufficiali negli elenchi della Asl ci risultano ancora 67 positivi e di questi sette hanno già il risultato della negatività che verrà comunicato nei prossimi giorni”.

Bartolacci approfondisce un aspetto: “La Asl definisce guarita dopo 21 giorni una persona che ha contratto il Covid. Ed è la stessa Asl a comunicarlo all’interessato. Vuol dire che al 21esimo giorno dal tampone, si possono riprendere le attività perché la carica non sarebbe più contagiosa. Ve lo comunichiamo con tutte le perplessità che abbiamo noi e che forse avrete anche voi”.

Poi passa a un’altra importante questione: “Molta gente rispetta regole, ma c’è anche chi non lo fa. A oggi sono state fatte sei sanzioni e una persona è stata denunciata e non perché qualcuno voglia fare il cattivo, il determinato o lo sceriffo, ma solo perché le regole vanno rispettate. Chi mantiene le distanze e chi indossa la mascherina – conclude Bartolacci – non ha nulla da temere”.

Condividi la notizia:











12 novembre, 2020