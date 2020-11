Mondiale Mxgp, Lupino sfiora il podio ad Arco di Trento

Sport - Motocross - Il pilota di Viterbo è terzo in gara-1, suo miglior piazzamento in carriera nella classe regina- Una cattiva partenza in gara-2 gli impedisce il bis

Arco di Trento – (a.c.) – Alessandro Lupino da sogno nella penultima prova del campionato del mondo di motocross. Il pilota di Viterbo coglie un fantastico terzo posto in gara-1, suo miglior piazzamento in carriera nella classe regina (la Mxgp), ma non riesce a giocarsi il podio di giornata per colpa di una cattiva partenza in gara-2, che lo costringe a una rimonta dal fondo del gruppo.

Sulla pista di Arco di Trento, dove già domenica scorsa aveva fatto vedere ottime cose, Lupino dà spettacolo soprattutto nella prima manche, corsa tutta in lotta coi più forti piloti del mondo. Dopo aver tenuto anche la seconda posizione per un paio di giri, approfittando di un errore di Tony Cairoli, il viterbese viene superato dal neocampione del mondo Tim Gajser e chiude terzo.

Meno fortuna in gara-2, la cui partenza viene ripetuta due volte per un incidente che vede coinvolti proprio Gajser e il belga Van Horebeek. Lupino, che aveva indovinato un buono spunto nel primo tentativo, si ritrova imbottigliato in fondo al gruppo al secondo via ed è costretto a una faticosa rimonta. Alla fine termina undicesimo, a pochi metri dalla top ten.

La tappa infrasettimanale in Trentino frutta a Lupino una sesta posizione di giornata, con 30 punti guadagnati. Nonostante i numerosi gran premi saltati per infortunio, adesso il viterbese portacolori della Yamaha è al diciottesimo posto nella classifica provvisoria di campionato del mondo.

L’ultima prova del torneo iridato si correrà domenica, sempre sulla pista di Arco di Trento.

5 novembre, 2020