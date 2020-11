È morta Iolanda Anitori, la nonna di Marco Mengoni

Ronciglione - Lei e il cantante erano legatissimi - Sui social il cordoglio e l'affetto dei fan

Ronciglione – È morta la nonna di Marco Mengoni.

Iolanda Anitori si è spenta venerdì 6 novembre, a 84 anni, all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Era l’amata nonna del cantante ronciglionese Marco Mengoni, madre della mamma Nadia.

Stamattina, l’annuncio sul gruppo Facebook “Ronciglione per Marco” e il cordoglio di un paese e di uno stuolo di ammiratori di Mengoni.

Una signora energica e solare, sempre elegante, perfino quando, col nipote, si divertiva a giocare, indossando accessori e occhiali buffi, come testimoniano alcune foto sui social.

Marco e la nonna erano legatissimi. Lei è stata partecipe di tutte le tappe della carriera del nipote. Tra i fan del “Re Matto” era diventata una specie di mascotte, per la sua travolgente simpatia. Beniamina dell'”esercito”, come si fanno chiamare i tantissimi estimatori del cantante.

“Era la nonna di tutti noi – uno dei molti commenti su Facebook -, vedeva in anteprima tutti i video e sentiva sempre le canzoni o singoli per prima… condoglianze a tutta la famiglia alla signora Nadia sorelle, nipoti, un abbraccio di coraggio e forza”.

Marco la coinvolgeva nella sua luminosa avventura musicale. Su YouTube c’è ancora un suo filmato in cui canta a squarciagola “Pronto a correre”. Nel 2016, una clip in cui nonna e nipote commentavano insieme il nuovo singolo di Marco, “Sai che”, superò il milione di visualizzazioni in due giorni.

Un pilastro della famiglia Mengoni che se ne va. “Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, nonna Iolanda”, scriveva Marco sul suo profilo Twitter tempo fa, allegando una bella foto in bianco e nero di loro due insieme.

I funerali si terranno oggi, alle 16, al duomo di Ronciglione.

Nonna Iolanda e Marco commentavano il video di “Sai che”, nel 2016

7 novembre, 2020