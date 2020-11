Lanus - Aveva 60 anni - Sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio - A riferirlo il quotidiano argentino El Clarin

Lanus – È morto Diego Armando Maradona.

A darne notizia il quotidiano argentino El Clarin. Secondo quanto si apprende l’ex calciatore sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio.

Nato a Lanus, in Argentina, nel 1960, è stato campione del mondo nel 1986, ha disputato la finale di Italia ’90 e con il Napoli ha conquistato due scudetti, nel 1987 e nel 1990.

Lo scorso 30 ottobre aveva compiuto 60 anni. Dopo aver festeggiato il compleanno, Maradona si era sentito male ed era stato portato d’urgenza in ospedale, dove era stato sottoposto ad un intervento alla testa. Dall’ospedale di Buenos Aires Maradona era uscito pochi giorni fa: stava trascorrendo la convalescenza nella sua casa di Tigre.

Oggi, secondo quanto riferisce il maggiore quotidiano argentino, ha avuto un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Soprannominato El Pibe de Oro è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Ha giocato nell’Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell’s Old Boys. Con la nazionale argentina ha partecipato a quattro mondiali (1982, 1986, 1990 e 1994), vincendo da grande protagonista il torneo del 1986. Contro l’Inghilterra ai quarti di finale di Messico 1986 ha segnato una rete considerata il gol del secolo, tre minuti dopo aver mandato la palla in rete con la mano, passando alla storia come Mano de Dios.

“Arrivederci, Diego – scrive su Twitter la sua nazionale -.Sarai per sempre eterno”. L’Argentina dichiara 3 giorni di lutto nazionale.

Un pensiero commosso arriva anche dal Napoli, che omaggia il suo campione pubblicando una foto in cui Maradona indossa i colori della squadra partenopea.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

25 novembre, 2020