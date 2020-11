“Morto il leader di Al Qaeda Al-Zawahiri”

Ghazni - A dare la notizia il portale Arab News Pakistan

Ghazni – Il leader di Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri รจ morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza afghane e pakistane.

Il medico egiziano, succeduto a Osama Bin Laden alla guida dell’organizzazione terroristica, sarebbe morto una settimana fa a Ghazni, in Afghanistan, per ”problemi respiratori” e complicanze dell’asma di cui soffriva, per le quali non ha ricevuto cure adeguate.

Se la notizia fosse confermata, Al Qaeda in pochi mesi avrebbe perso tre membri di alto rango della sua organizzazione: Hamza Bin Laden, erede dell’ex leader, ucciso a luglio dal raid dei Navy Seal Usa al confine tra Afghanistan e Pakistan, e neanche tra mesi fa il vice di al-Zawahiri, Abu Muhammad Al-Masri, ucciso dal Mossad nelle strade di Teheran con il via libera americano.

21 novembre, 2020