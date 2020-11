Muore a casa 24 ore dopo aver scoperto di essere positiva – Altri due casi alla Myosotis di Bomarzo

Coronavirus - Ieri positiva quasi la metà dei tamponi - Tra i 204 casi quelli del sindaco di Tarquinia e di un'infermiera di Nepi - Contagiato consigliere di Vignanello, il comune: "Ricoverato per complicazioni respiratorie" - Grave paziente di Caprarola - Nell'Alto Lazio altre 330 infezioni e 4 vittime

Viterbo – Coronavirus, salgono a 76 le vittime nella Tuscia.

Ieri, lunedì 9 novembre, la Asl ha comunicato il decesso di una 86enne di Bolsena morta a casa 24 ore dopo aver scoperto di essere positiva. Il sindaco Paolo Dottarelli ha commentato così il triste evento: “Purtroppo mi è arrivata notizia della morte di Ada Catarcia, della quale ci era stata comunicata la positività ieri (domenica, ndr). Ci stringiamo forte nel dolore di una famiglia che sta passando un momento veramente delicato”.

Intanto tra Viterbo e provincia il Covid è tornato sopra quota duecento: su soli 467 tamponi sono stati scoperti 204 nuovi casi, per un totale di 4mila 792. Contagi a doppia cifra nel capoluogo (56), a Civita Castellana (22), a Montefiascone (17) e ad Acquapendente (10). “La maggior parte dei numerosi contagi degli ultimi giorni – sottolinea Angelo Ghinassi, sindaco di Acquapendente – riguarda persone appartenenti allo stesso nucleo familiare”.

Il virus sta circolando tra le mura di casa anche a Bolsena (+3) , Vallerano (+1), Canepina (+1) e Corchiano (+2). In quest’ultimo comune hanno contratto il Covid moglie e marito, il cui “link epidemiologico – fa sapere l’amministrazione – è extracomunale: è stato acquisito in ambiente lavorativo”.

Pietro Nocchi, sindaco di Capranica (+8) e presidente della Provincia, in un post su Facebook scrive: “Il virus sta generando tanti disagi, anche familiari. La difficoltà di convivere nella propria abitazione separati per non contagiarsi; quasi impossibile in alcune situazioni, specialmente con la presenza di figli o anziani da accudire”. E ancora: “Difficoltà nel tornare alla normalità a causa dei ritardi con cui si ricevono i risultati dei tamponi, difficoltà ad accedere alla sanità per altri tipi di problemi e nel ricevere la giusta attenzione. Tante cose che si sommano e che stanno rendendo davvero complicato il periodo”.

A Bomarzo (+2) il sindaco Marco Perniconi fa sapere: “La Asl ha comunicato due nuovi casi di positività all’interno della Rsa Myosotis di Bomarzo. Inoltre, un degente della struttura è ricoverato nella Medicina Covid-19 di Belcolle. I degenti della casa di riposo Myosotis risultano essere in buone condizioni di generali, come comunicato dalla direzione”.

Ieri altri cinque casi a Fabrica di Roma: tre ragazzi di 14, 16 e 19 anni, un 46enne e un 60enne. A Canepina è risultato positivo un bambino di 7 anni. “Frequenta – spiega il sindaco Aldo Moneta – la seconda elementare, ma non è necessario adottare alcun provvedimento nelle scuole, che resteranno regolarmente aperte”.

Oggi invece resterà chiusa la primaria di Celleno (+1) per sanificazione dopo che è stato riscontrato un caso di positività al virus. Quattro casi a Vitorchiano, uno dei quali “è collegato – spiega il sindaco Ruggero Grassotti – direttamente con le scuole, ma avendo attivato la quarantena preventiva da oltre due settimane non sono previste disposizioni restrittive per nessuna classe”. Ad Acquapendente è in quarantena la seconda A dell’infanzia: per i docenti e le maestre il comune ha organizzato uno screening in programma giovedì pomeriggio. Nello stesso giorno verranno effettuati i tamponi rapidi pure agli alunni delle scuole medie.

Ha contratto il Covid anche una giovane infermiera di Blera e il presidente del consiglio comunale di Vignanello. “Il consigliere Tullio Stefanucci – rende nota l’amministrazione – è risultato positivo ed è ricoverato all’ospedale di Belcolle per complicazioni respiratorie. Nelle ultime due settimane non ha avuto contatti con l’amministrazione e con l’ente”. Contagiato pure il sindaco di Tarquinia (+3), Alessandro Giulivi: “Sono asintomatico e sto bene – rassicura il primo cittadino -. Questa positività non mi impedirà di lavorare”. Un positivo a Caprarola: “È ricoverato all’ospedale di Belcolle – comunica l’amministrazione – e purtroppo versa in gravissime condizioni”.

Nelle ultime 24 ore 35 persone tra Viterbo e provincia sono guarite o hanno concluso l’isolamento, per un totale di 1149. Gli attualmente positivi sono 3mila 568, di cui 115 ricoverati: 11 sono in terapia intensiva.

Nel resto dell’Alto Lazio, tre morti a Rieti: un 82enne, un 83enne e un 87enne. Ieri nel territorio della Asl Roma 4 sono stati accertati 104 casi e quattro guariti, per un totale di 2136 attualmente positivi. In ventidue, invece, hanno contratto il Covid in Sabina e le negativizzazioni sono state sedici. Qui le infezioni in corso sono 1032.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 330 casi, 55 guarigioni e quattro decessi. I positivi attuali sono 6mila 736.

10 novembre, 2020