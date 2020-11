Ferentino - Il figlio sui social: “Persone senza un cuore, senza un'anima”

Ferentino – Durante i funerali i ladri svaligiano casa del defunto.

È accaduto a Ferentino, in provincia di Frosinone. I funerali erano quelli di un 90enne, che era stato ricoverato all’ospedale per Covid.

Mentre si stava svolgendo il funerale dell’uomo, alcuni ladri sono entrati in casa della vittima e hanno rubato alcuni oggetti dall’abitazione. A soprire il furto sono stati familiari, di ritorno dal funerale.

“Non ci posso credere – ha scritto uno dei figli della vittima sui social – No, non pensavo proprio che potessero esistere persone così, senza un cuore, senza un’anima. Hanno rubato non cose di molto valore, ma cose affettive, hanno messo tutta casa a soqquadro. Quanto fanno male queste cose”.

25 novembre, 2020