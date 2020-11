Il museo civico di Farnese aderisce a ‘Piccoli musei narranti’

Cultura - In programma un ciclo di letture che raccontano la comunità e il territorio della Tuscia

Farnese – Riceviamo e pubblichiamo – Il MuRv – museo civico ‘Ferrante Rittatore Vonwiller’ di Farnese aderisce all’iniziativa proposta dall’associazione nazionale Piccoli musei, ‘Piccoli musei narranti’ che, a partire dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021, vedrà tutti i musei italiani impegnarsi nel realizzare cicli di letture, audio o video, rappresentative del museo, della propria comunità e del proprio territorio, per dare vita a una vera e propria biblioteca digitale di opere audio e video.

Sono già più di settanta, ad oggi, i musei italiani che hanno aderito alla manifestazione letteraria da varie regioni. Le adesioni aumentano di giorno in giorno. La biblioteca digitale, quindi, arriverà a contenere potenzialmente centinaia volumi fruibili liberamente dal canale youtube dell’associazione nazionale Piccoli musei.

Il museo civico ‘Ferrante Rittatore Vonwiller’ di Farnese, in questa occasione, pur avendo dovuto chiudere le proprie porte al pubblico a causa dell’emergenza Covid-19, tuttavia anche questa volta intende mantenere vivo il suo rapporto con la comunità e con i propri followers, così come già accaduto durante il primo lockdown.

Aderendo a ‘Piccoli musei narranti’, la nostra scelta è ricaduta sulla letteratura contemporanea legata al territorio della Tuscia e, in particolare, a Farnese. Il ciclo di letture si intitolerà: ‘Voci della Tuscia. Roberta Mezzabarba legge i suoi racconti per il museo civico di Farnese’, grazie alla preziosa collaborazione della scrittrice che negli ultimi tre anni è diventata una vera testimonial della sua terra.

Roberta Mezzabarba, accettando il nostro invito a rappresentare il museo civico di Farnese in questa iniziativa, sarà essa stessa eccezionale lettrice dei suoi racconti più noti e anche di due inediti che saranno presentati in anteprima in questa speciale occasione.

Gli appuntamenti saranno sei, a cadenza quindicinale, a partire da domenica 22 novembre. Sei video che potranno essere fruiti sia sul canale youtube del museo civico ‘F. Rittatore Vonwiller’ che sulla pagina Facebook del museo e sul canale youtube della scrittrice Roberta Mezzabarba.

Con questa iniziativa, dunque, il museo civico di Farnese si impegna a tenere aperte le sue porte virtuali, costruendo opportunità alternative di fruizione culturale, nuove forme di

collaborazione e un legame sempre più stretto con la propria comunità.

Gli hashtag delle varie iniziative proposte dai musei aderenti sono #chiusinonfermi e #piccolimuseinarranti.

Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller”

Il calendario delle letture

Domenica 22 novembre, L’ultimo giorno di Giulia la bella

Domenica 6 dicembre, Evviva Santa Rosa

Domenica 20 dicembre, Muhammad Ali

Domenica 3 gennaio, Le radici strappate

Domenica 17 gennaio, La vendetta del Mohai (inedito)

Domenica 31 gennaio, Onore alla brigantessa (inedito)

18 novembre, 2020